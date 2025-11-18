В ЛНР продлили на 2026 год льготные ставки налога по УСН
В ЛНР продлили действующие ставки налога по УСН, сообщает местное УФНС.
Это определено законом ЛНР от 14.11.2025 № 212-I.
Ставки на упрощенке в 2026 году на территории Республики составят:
3% — при объекте «доходы»;
7% — при объекте «доходы минус расходы».
Ставки будут действовать до конца 2026 года.
Изменения внесены в ст. 1 закона Луганской Народной Республики от 30 ноября 2022 года № 419-III
