🏢 Семейную ипотеку могут расширить на вторичное жилье

Депутаты от ЛДПР готовят обращение в Правительство с предложением расширить семейную ипотеку на вторичный рынок, сообщил глава партии Леонид Слуцкий.

«Мы обратимся в Правительство с предложением смягчить условия и кратно расширить список городов, где можно брать льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, которое часто значительно доступнее для граждан, чем новостройки», — заявил Слуцкий.

По его словам, с такими просьбами к депутатам обращались семьи из регионов, где сниженная ставка в 6% действует только на первичное жилье, но не затрагивает вторичное.

С 1 апреля 2025 года семейную ипотеку на вторичку ограничено расширили в 901 городе с низким уровнем жилищного строительства — где возводится не более двух домов.

Другие фракции поддерживают инициативу. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов уверен, что нужно распространять семейную ипотеку на все вторичное жилье, но сопровождать меру контролем и госрегулированием, чтобы не взлетели цены.

Также о том, что условия семейной ипотеки хотят сделать более доступными для регионов, заявила первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.