Как вести внешнеэкономическую деятельность в 2026 году: новые правила и проверки

Узнайте актуальные изменения во внешнеэкономической деятельности: как соблюдать новые правила учета, налогообложения и валютного контроля при работе с Китаем и другими странами.

В условиях постоянных изменений в регулировании ВЭД бизнесу важно оперативно адаптироваться к новым требованиям, чтобы избежать штрафов и претензий со стороны контролирующих органов.

На бесплатном вебинаре «ВЭД – 2026: новые правила, налоги и проверки» мы подробно разберем особенности продления до конца 2027 года ограничений на импорт и экспорт, упрощенный порядок сертификации и маркировки, новые правила подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Продление до конца 2027 года ограничений на ввоз и вывоз товаров: ключевые положения и перечни запрещенной и ограниченной продукции. Упрощенный порядок сертификации и маркировки импортных товаров — как использовать и что изменится после 1 сентября 2026 года. Новые правила подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте: необходимые документы и ошибки, которых стоит избегать. Особенности учета импортных пошлин, налогов и дополнительных расходов в 2026 году. Расчеты с платежными агентами. Практические рекомендации для бухгалтеров по подготовке документов, взаимодействию с контрагентами и проверяющими органами. Алгоритмы действий для предотвращения штрафов и претензий налоговой и таможни.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

