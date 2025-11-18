👦 ФНС напомнила, как заплатить налоги на имущество за детей

До 1 декабря 2025 нужно заплатить имущественные налоги, в том числе за несовершеннолетних детей.

Дети признаются налогоплательщиками, если владеют жильем или долей в нем, земельным участком и другой недвижимостью, напомнила налоговая служба. Заплатить за них налоги могут родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица.

Сделать это можно по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы ФНС, в банке, через кассу местной администрации, почту, МФЦ.

Срок уплаты налогов за 2024 год – до 1 декабря 2025 года включительно.

Также заплатить налоги за ребенка можно в ЛК налогоплательщика с помощью вкладки «Семейный доступ». Нужно нажать кнопку «Добавить пользователя», ввести логин (ИНН) ЛК ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос». В личном кабинете несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов.

Затем нужно перейти в личный кабинет ребенка и подтвердить свой запрос, нажав соответствующую кнопку. Если отменить запрос в ЛК ребенка – в добавлении будет отказано.

В разделе «Налоги» появится раскрывающийся список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Там можно посмотреть информацию о деталях начислений по каждому пользователю и заплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Добавленные в список несовершеннолетние дети исключатся автоматически по достижении совершеннолетия. Также это можно сделать самостоятельно: нажать на кнопку в выпадающем меню «Удалить пользователя» у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение.