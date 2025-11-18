Глава Сбера считает, что маркетплейсы не доплатили 1,5 трлн рублей налогов
Герман Греф объяснил, что маркетплейсы делают скидки на товары, которые позволяют им платить меньше налогов. Фактически все акции проходят за счет самих россиян.
В 2025 году маркетплейсы недоплатили налоги на 1,5 трлн рублей за счет внутренних скидок. Такую сумму вывел Сбер, ориентируясь на собственные подсчеты.
«Скидки все, которые дают, — они за наш с вами счет», — заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Также он добавил, что маркетплейсы неправомерно забирают долю рынка у физических сетей. Это стало возможным за счет нерыночных условий, которые создало государство.
Сфера e-commerce по-прежнему остается не урегулированной, площадки получают конкурентное преимущество, особенно в уплате налогов.
