ЦОК ОК МП 18.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
АУСН

❔ Может ли новая компания перейти на АУСН, если еще не открыт расчетный счет

Отсутствие расчетного счета – не преграда для перехода на АвтоУСН.

Налоговую службу спросили – может ли новая организация перейти на АУСН, если у нее еще не открыт расчетный счет в банке.

Вновь зарегистрированная компания может перейти на автоУСН, если у нее еще не открыт расчетный счет в уполномоченном банке при соблюдении ограничений, установленных ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, ответили налоговики.

Ранее мы приводили позицию ФНС — можно ли перейти на АУСН, если несколько адресов ведения деятельности.

Автор

Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Персональные данные: самый полный гайд на 2025 год

Штрафы до 500 млн рублей, внезапные проверки Роскомнадзора и угроза репутации — в 2025 году много рисков для бизнеса, работающего с персональными данными (ПДн).

Персональные данные: самый полный гайд на 2025 год
1

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет