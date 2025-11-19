❔ Может ли новая компания перейти на АУСН, если еще не открыт расчетный счет

Отсутствие расчетного счета – не преграда для перехода на АвтоУСН.

Налоговую службу спросили – может ли новая организация перейти на АУСН, если у нее еще не открыт расчетный счет в банке.

Вновь зарегистрированная компания может перейти на автоУСН, если у нее еще не открыт расчетный счет в уполномоченном банке при соблюдении ограничений, установленных ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, ответили налоговики.

Ранее мы приводили позицию ФНС — можно ли перейти на АУСН, если несколько адресов ведения деятельности.