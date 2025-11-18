❔ Можно ли перейти на АУСН, если несколько адресов ведения деятельности

Нельзя применять автоУСН, если есть обособленные подразделения.

ИП, который производит и реализует пищевую продукцию по двум адресам, хотел бы перейти на АУСН. Объекты он арендует у разных юрлиц, по остальным параметрам подпадает под условия применения автоУСН.

Будут ли считаться два адреса ведения деятельности аналогом обособленного подразделения, спросил предприниматель в чате ФНС.

В соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 3 закона 17-ФЗ от 25.02.2022 не вправе применять автоУСН организации, имеющие обособленные подразделения, ответили налоговики.

Что такое обособленное подразделение – определено в ст. 11 НК: это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.

Рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.

Научим работать на АУСН на новом онлайн-курсе «АУСН — 2026». Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

Цена курса со скидкой 77 %: 3 500 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 4 курса по этой цене.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.