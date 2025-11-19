❗❗❗ Индикатором риска будет не средний доход всех самозанятых от компании, а каждого в отдельности

Минтруд уточнит индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Сейчас опираются на усредненные данные о всех самозанятых контрагентах, а будут реагировать на отдельных плательщиков НПД.

Минтруд предлагает уточнить индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Предполагается, что индикатор будет реагировать не на усредненные данные о компании, а точечно — на ситуацию с каждым самозанятым в отдельности.

18 ноября 2025 года проект приказа ведомства размещен на портале проектов НПА.

Индикатор в новой версии будет срабатывать, если организация сотрудничает более чем с 35 самозанятыми дольше 3 месяцев. При этом каждый из них должен иметь среднемесячный доход от 35 тыс. рублей, и 75% от этого дохода получать от одной организации.

«Сейчас индикатор риска использует усредненные данные о всех самозанятых, сотрудничающих с организацией. И даже если соблюдены все условия срабатывания индикатора у нужного количества самозанятых – данные о них могут размываться теми, чей доход ниже установленного или срок работы недостаточен. Уточнение индикатора повысит точность его срабатывания, что позволит эффективнее определять возможную подмену трудовых отношений и, как следствие, защитить трудовые права большего количества людей», – пояснил замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин.

Срабатывание индикаторов риска будет поводом для проверки компании Рострудом.

Индикаторы риска указывают не на само нарушение, а на его вероятность, и являются инструментом риск-ориентированного подхода, уточняется в сообщении ведомства. То есть подход направлен на профилактику нарушений.

С 1 января 2025 года Президент РФ поручил отказаться от временного моратория на проверки и полностью перейти на риск-ориентированный подход. Индикаторы риска позволяют действовать адресно, проводя проверки там, где сработали индикаторы, указывающие на высокую вероятность нарушений, добавили в Минтруде.