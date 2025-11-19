⌛ До 25 ноября 2025 года нужно сдать налоговую отчетность

28 ноября 2025 – последний день для уплаты ряда налогов.

Налоговая служба напомнила о приближающихся сроках представления отчетности в ноябре 2025 года.

До 25 ноября включительно нужно отправить:

декларацию по налогу на прибыль — за 10 месяцев (код периода «44»);

персонифицированные сведения о физлицах — за октябрь 2025.

Также до 25 ноября 2025 года представляют ЕНП-уведомление о суммах:

НДФЛ с выплат работникам — с 1 ноября по 22 ноября (код периода «34/02»);

страховых взносов — за октябрь 2025.

По суммам НДФЛ за период с 23 по 30 ноября уведомление нужно будет отправить до 3 декабря 2025 года, отчетный период — «34/12». Срок уплаты – до 8 декабря 2025.

Не позднее 28 ноября 2025 года нужно заплатить:

второй авансовый платеж по налогу на прибыль — за 4 квартал;

страховые взносы — за октябрь 2025 года;

НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 ноября;

1/3 суммы НДС — за 3 квартал.

