⌛ До 25 ноября 2025 года нужно сдать налоговую отчетность
Налоговая служба напомнила о приближающихся сроках представления отчетности в ноябре 2025 года.
До 25 ноября включительно нужно отправить:
декларацию по налогу на прибыль — за 10 месяцев (код периода «44»);
персонифицированные сведения о физлицах — за октябрь 2025.
Также до 25 ноября 2025 года представляют ЕНП-уведомление о суммах:
НДФЛ с выплат работникам — с 1 ноября по 22 ноября (код периода «34/02»);
страховых взносов — за октябрь 2025.
По суммам НДФЛ за период с 23 по 30 ноября уведомление нужно будет отправить до 3 декабря 2025 года, отчетный период — «34/12». Срок уплаты – до 8 декабря 2025.
Не позднее 28 ноября 2025 года нужно заплатить:
второй авансовый платеж по налогу на прибыль — за 4 квартал;
страховые взносы — за октябрь 2025 года;
НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 ноября;
1/3 суммы НДС — за 3 квартал.
