Налоговая отчетность

⌛ До 25 ноября 2025 года нужно сдать налоговую отчетность

28 ноября 2025 – последний день для уплаты ряда налогов.

Налоговая служба напомнила о приближающихся сроках представления отчетности в ноябре 2025 года.

До 25 ноября включительно нужно отправить:

  • декларацию по налогу на прибыль — за 10 месяцев (код периода «44»);

  • персонифицированные сведения о физлицах — за октябрь 2025.

Также до 25 ноября 2025 года представляют ЕНП-уведомление о суммах:

  • НДФЛ с выплат работникам — с 1 ноября по 22 ноября (код периода «34/02»);

  • страховых взносов — за октябрь 2025.

По суммам НДФЛ за период с 23 по 30 ноября уведомление нужно будет отправить до 3 декабря 2025 года, отчетный период — «34/12». Срок уплаты – до 8 декабря 2025.

Не позднее 28 ноября 2025 года нужно заплатить:

  • второй авансовый платеж по налогу на прибыль — за 4 квартал;

  • страховые взносы — за октябрь 2025 года;

  • НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 ноября;

  • 1/3 суммы НДС — за 3 квартал.

Защита персональных данных

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025

Год 2025 насыщен новыми требованиями по обработке персональных данных. С 30 мая действуют новые штрафы за нарушение правил работы с ПДн. С 1 июля Роскомнадзор запустил автоматическую проверку сайтов на базе ИИ. С 1 сентября 2025 года ожидаются новые требования к Согласию об обработке данных. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу и как избежать штрафов. 

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025
