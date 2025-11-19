ЦОК ОК АУСН 17.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
НДС

Что важно учесть по НДС в 4 квартале 2025 года

Систематизируйте знания по НДС, чтобы грамотно закрыть НДС за 4 квартал 2025 года и безошибочно начать работать по новым правилам в 2026 году.

Финальный квартал 2025 года – время подводить итоги и готовиться к ключевым изменениям в НДС. 2026 год принесет новую ставку НДС и новые правила.

На бесплатном вебинаре «НДС: 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026» эксперт расскажет ключевые моменты в НДС, а также про изменения в ставках, льготах НДС и как работать с НДС на УСН в 2026 году. Он состоится уже завтра — 20 ноября в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Что важно учесть по НДС в 4 квартале 2025 года.

2. Изменения в льготах по НДС: 2025-2026 гг.

3. Переход на новую ставку НДС с 2026 года:

  • что важно учесть при заключении новых договоров;

  • порядок применения новой ставки с учетом условий переходящих договоров и дополнительных соглашений.

4. Как работать с НДС на УСН: 2025-2026 гг.:

  • лимиты для освобождения от НДС и выбора ставок налога в 2025 г. и с 01.01.2026;

  • что нужно учесть при выборе ставки НДС;

  • в каких случаях при выборе специальных ставок применяются обычные ставки НДС;

  • условия для вычетов НДС на УСН;

  • начисления и вычеты НДС по переходящим договорам;

  • в каких случаях и как восстановить вычеты НДС.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 20 ноября в 11:00 мск!

Автор

Консалтинг Онлайн
