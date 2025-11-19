Систематизируйте знания по НДС, чтобы грамотно закрыть НДС за 4 квартал 2025 года и безошибочно начать работать по новым правилам в 2026 году.

Финальный квартал 2025 года – время подводить итоги и готовиться к ключевым изменениям в НДС. 2026 год принесет новую ставку НДС и новые правила.

На бесплатном вебинаре «НДС: 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026» эксперт расскажет ключевые моменты в НДС, а также про изменения в ставках, льготах НДС и как работать с НДС на УСН в 2026 году. Он состоится уже завтра — 20 ноября в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

1. Что важно учесть по НДС в 4 квартале 2025 года.

2. Изменения в льготах по НДС: 2025-2026 гг.

3. Переход на новую ставку НДС с 2026 года:

что важно учесть при заключении новых договоров;

порядок применения новой ставки с учетом условий переходящих договоров и дополнительных соглашений.

4. Как работать с НДС на УСН: 2025-2026 гг.:

лимиты для освобождения от НДС и выбора ставок налога в 2025 г. и с 01.01.2026;

что нужно учесть при выборе ставки НДС;

в каких случаях при выборе специальных ставок применяются обычные ставки НДС;

условия для вычетов НДС на УСН;

начисления и вычеты НДС по переходящим договорам;

в каких случаях и как восстановить вычеты НДС.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 20 ноября в 11:00 мск!