🍴 Налоговики рассказали, как оценивают добросовестность работы кафе и ресторанов
Налоговые инспекторы в поиске нарушений анализируют совокупность показателей работы бизнеса в сфере общественного питания. Объекты учета делят условно на три группы, исходя из стоимости среднего чека:
фастфуд — чек до 2 тыс. рублей;
средний общепит — чек от 2 до 10 тыс.;
дорогой общепит — чек от 10 тыс. и выше.
Уровень добросовестности бизнеса оценивают по тому, насколько результаты предпринимателей «отклоняются от эталона».
«Оценка "индекса недобросовестности" в сфере общепита проводится по трем показателям: уровень зарплаты сотрудника и предоставление отчетности, сумма выручки на одного сотрудника и доля наличных расчетов в общей выручке», — сказала начальник отдела оперативного контроля УФНС по Республике Карелия Евгения Круглова.
Также в сфере общепита важный показатель — выручка, полученная с применением ККТ. Если такой нет или чеки с суммами явно не соответствуют ценовой категории заведения, то это повод провести выездную проверку. Эталонный показатель по наличной выручки измеряется в соотношении 21,2% на 78,8%. Отклонение ведет к начислению риск-баллов.
Налоговики рекомендуют представителям ресторанного бизнеса самостоятельно проводить анализ своей деятельности на предмет соответствия критериям, а также уточнять налоговые обязательства, если есть такая необходимость.
