😴 Эксперт объяснила, можно ли спать на рабочем месте

Спать на работе можно во время перерыва, а если в рабочее время – могут применить дисциплинарное взыскание.

Трудовое законодательство не запрещает спать на рабочем месте. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Прямого запрета или разрешения на сон на рабочем месте в ТК нет, однако это действие может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок — как правило, рабочие места не предполагают спящих сотрудников. Помимо этого, сон в рабочее время может быть расценен как неисполнение трудовых обязанностей», — заявила Санина.

Если работник не исполняет обязанности, к нему могут применить дисциплинарное взыскание: выговор или даже увольнение.

Но сон в перерыв — это законное право сотрудника. По ТК, работник имеет право использовать перерывы для отдыха и питания по своему усмотрению, то есть можно даже поспать, добавила эксперт.

Уволить работника за сон на рабочем месте могут только в исключительных случаях, уверена она. Например, если сотрудник уснул на рабочем месте, и это привело к последствиям или создало реальную угрозу их наступления. Это относится к опасным производствам (электростанции, химические предприятия) или к сотрудникам, отвечающим за безопасность (охранники, водители).