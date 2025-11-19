У инвалидов появится больше возможностей получить работу

Региональные власти смогут установить квоты приема на работу инвалидов. Они будут действовать во всех видах обособленных подразделений работодателей.

19 ноября 2025 года Госдума в окончательном чтении приняла закон о дополнительных квотах для трудоустройства инвалидов.

Региональные власти получат право устанавливать квоты приема на работу инвалидов во всех видах обособленных подразделений работодателей, на территориях которых они расположены.

Пока что субъекты РФ могут определить квоты только для представительств и филиалов организаций. Из-за чего крупные компании с головным офисом в одном регионе не могут обеспечить трудоустройство инвалидов в обособках, которые расположены в других регионах.

Изменения позволят лицам с ограниченными возможностями получить равный доступ к рабочим местам.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.