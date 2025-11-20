В Центробанке считают, что россияне не будут массово переходить на цифровые рубли

Цифровой рубль будет полезным только для бюджетных переводов. Обычные россияне могут завести электронный кошелек только из интереса, ведь никакого процентного дохода с остатка цифровых рублей не предусмотрено.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов объяснил, что не стоит ждать массового перехода на цифровой рубль, поскольку хранение денег на электронных счетах будет менее выгодным, чем на вкладах.

«На потребительском уровне преимущество цифрового рубля, ну, мне неочевидно, называя вещи своими именами», — сказал Кирилл Тремасов.

Также он допустил, что цифровые кошельки начнут заводить из любопытства и желания протестировать новую технологию. Но хранить на них значительные суммы денег никто не станет, ведь иначе придется пожертвовать доходностью.

На цифровые рубли никакие проценты начислять не будут.

Главное преимущество цифрового рубля будет для бюджетных денег: переводы станут прозрачнее и появится возможность отследить, на что именно тратят средства.

Массовое внедрение цифрового рубля должно было начаться в июле 2025 года, но ЦБ перенес эту дату на 1 сентября 2026 года.