⏳ До 20 ноября 2025 нужно сдать декларации по НДС и акцизам при импорте товаров из стран ЕАЭС

Косвенные налоги нужно заплатить не позже фактической даты подачи соответствующей декларации.

Налоговая по новым регионам напомнила, что 20 ноября истекает срок подачи деклараций по НДС и акцизам при импорте товаров с территории стран ЕАЭС.

Заплатить эти налоги следует не позднее фактической даты подачи соответствующей декларации.

То есть 20 ноября 2025 года включительно – последний срок для сдачи отчетности и уплаты НДС за октябрь этого года.

