Бесхозное жилье в новых регионах передадут в собственность муниципалитетов

Местные власти смогут передавать жилье во владение и в пользование по договору соцнайма.

19 ноября 2025 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве публичной собственности на жилые бесхозные помещения на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также прописан механизм передачи такого жилья в собственность или во владение гражданам.

По новому закону, жилые дома, квартиры, комнаты, имеющие признаки бесхозяйного имущества, будут признаваться собственностью этих регионов или их муниципалитетов.

Признаки бесхозяйного жилья определят сами субъекты РФ по согласованию с Росреестром и Росимуществом.

Такие жилые помещения могут впоследствии передаваться в собственность местным жителям, потерявшим жилье или чье жилье непригодно для проживания в результате военных действий.

Также признанное бесхозяйным жилье могут предоставлять во владение или пользование по договору найма специализированного помещения.

До 1 января 2028 года будет допускаться предоставление жилых помещений представителям органов власти региона или органов местного самоуправления, работникам подведомственных учреждений, включая работников образовательных и медицинских организаций.

Также жилье может предоставляться во владение и в пользование для проживания по договору социального найма местным жителям, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Кроме того, законопроект устанавливает условия и порядок компенсации гражданам РФ, утратившим право собственности на жилье, и порядок передачи им в собственность жилых помещений, свободных от прав третьих лиц.