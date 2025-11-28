❔ Можно ли подать уведомление о переходе на АУСН через сторонний сервис

Подать уведомление о переходе на АвтоУСН можно через ЛК налогоплательщика или личный кабинет уполномоченного банка.

В чате ФНС спросили – подать уведомление о переходе на АвтоУСН можно только через личный кабинет ФНС или через ЛК уполномоченного банка, либо можно это сделать и через СБИС (Saby).

Организации и ИП, которые хотят перейти на АУСН с первого числа следующего месяца или с 1 января следующего календарного года, могут подать уведомление через личный кабинет налогоплательщика или личный кабинет уполномоченного банка, ответили налоговики.

То есть через операторов ЭДО такой возможности нет.

