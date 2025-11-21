🏃 Кто может отправить УСН-декларацию курьерской доставкой

ИП на УСН может отправить декларацию по почте, если среднесписочная численность работников не больше 100 человек.

В чате ФНС спросили – можно ли отправить декларацию по УСН в налоговую через СДЭК.

Налоговую декларацию (расчет), согласно п. 4 ст. 80 НК, можно отправить:

лично или через представителя;

в виде почтового отправления с описью вложения;

в электронной форме по ТКС или через ЛК налогоплательщика.

В п. 3 ст. 80 НК предусмотрен ряд категорий налогоплательщиков, которые представляют налоговые декларации в налоговую по установленным форматам в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО. Это налогоплательщики:

среднесписочная численность работников которых за прошлый год превышает 100 человек;

вновь созданные организации, численность работников которых от 100 человек;

для которых такая обязанность предусмотрена применительно к конкретному налогу (страховым взносам).

Таким образом, если упрощенец не относится к указанным в п. 3 ст. 80 НК категориям, он вправе представить налоговую декларацию лично или через представителя или направить в виде почтового отправления с описью вложения, ответили налоговики.

