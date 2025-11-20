❗ С 2026 года будут новые льготы по имущественным налогам

В законопроекте о поправках в НК предусмотрены новые льготы по налогу на имущество для владельцев.

Для владельцев налогооблагаемого имущества введут новые льготы. Это предусмотрено в законопроекте о налоговых изменениях, сообщила ФНС.

Транспортный налог

Льготу по транспортному налогу для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей введут с налогового периода 2022 года.

С 2026 года льготу смогут применять Герои РФ, Советского Союза, кавалеры ордена Славы трех степеней. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства с самой большой суммой налога.

Исключение – легковые машины, средней стоимостью от 10 млн рублей, сумма налога по которым исчисляется с коэффициентом 3, водные (кроме моторных лодок) и воздушные ТС.

Льготы для сельхозпроизводителей

Сельскохозяйственных товаропроизводителей освободят от налогов с зарегистрированных на них тракторов, комбайнов, самоходных машин для перевозки и внесения минеральных удобрений, специальных или специализированных автотранспортных средств.

Льготу можно будет применять независимо от срока фактического использования таких ТС в течение налогового периода (календарного года) при с/х работах.

Льгота по земельному налогу

Участникам СВО и членам их семей с налогового периода 2022 года дадут вычет по земельному налогу: на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка.

С 2026 года такой вычет и уменьшение налоговой базы в отношении квартиры (комнаты) и жилого дома на величину кадастровой стоимости соответственно 5 и 7 кв. м за каждого ребенка распространят на лиц с тремя и более несовершеннолетними детьми (детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно в образовательных организациях).

С налогового периода 2024 года освободят от налога физлиц в отношении всех земельных участков и другой недвижимости, расположенных на территории, где действуют:

режимы чрезвычайного положения;

чрезвычайной ситуации;

правовой режим контртеррористической операции с временным отселением (эвакуацией) жителей.

Освобождение распространяется на весь налоговый период, в котором применялся режим.

Льготы для компаний

Налог на имущество смогут не платить организации – по недвижимости, предоставленной в безвозмездное пользование для размещения участков исправительных центров уголовно-исполнительной системы.

Планируется, что льготы будут предоставлять преимущественно проактивно на основании информации, полученной в рамках межведомственного взаимодействия.