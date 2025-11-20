С 1 января 2026 пенсии проиндексируют сразу выше инфляции

Страховые пенсии в России проиндексируют на 7,6% с 1 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

По словам замглавы ведомства Андрея Пудова, необходимые средства уже заложены в проекте бюджета СФР.

«Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции — на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей, и составит 27,1 тыс. рублей», — сказал Пудов.

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля по темпам роста прожиточного минимума, то есть на 6,8%.

Индексация страховых пенсий с 1 января затронет 38 млн пенсионеров — как неработающих, так и работающих. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению затронет почти 4,4 млн получателей.

Законопроект принят Госдумой во втором чтении в рамках законопроектов бюджетного пакета на 2026 год. В третьем чтении рассмотрение бюджета запланировано на 20 ноября.