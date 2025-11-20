Минтруд ограничит список работ для несовершеннолетних
Несовершеннолетним хотят разрешить работать сразу после учебы, это позволит избавить их от временных подработок и погрузиться в профессию. Для этого Минтруд готовит новый список ограничений занятности для подростков.
Перечень станет заменой версии списка 2000 года, в котором под запретом были профессии (горнорабочий, резчик труб и т.д.). Обновленный документ запретит только определенные виды работ:
работы, выполняемые независимо от вида деятельности;
с риском воздействия химических, производственных физических и биологических факторов;
которые могут нанести вред нравственности несовершеннолетних.
Сотрудников моложе 18 лет будет запрещено привлекать на вредные и опасные работы, а также на производства, которые не прошли спецоценку. Об этом пишет «Коммерсант».
Также подросткам запретят работы, которые требуют индивидуальной защиты органов дыхания, в помещениях с риском обвалов, недостатком кислорода. Им нельзя трудиться в шумных цехах и вести геолого-разведочные работы.
«Для отраслей с современной автоматикой и безопасной технологией это откроет путь к привлечению молодых специалистов, избавит от кадрового дефицита и даст шанс быстрее интегрировать выпускников в производство», — сказал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.
С 2022 года действует программа «Профессионалитет», которая позволяет части выпускников, которые на момент окончания обучения еще достигли 18 лет, сразу устроиться на работу в промышленные компании, но не на химические и опасные производства.
