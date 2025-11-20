Минтруд ограничит список работ для несовершеннолетних

Подростки смогут работать на предприятиях сразу после завершения обучения, даже если им еще не исполнилось 18 лет. Однако не все работы им будут доступны.

Несовершеннолетним хотят разрешить работать сразу после учебы, это позволит избавить их от временных подработок и погрузиться в профессию. Для этого Минтруд готовит новый список ограничений занятности для подростков.

Перечень станет заменой версии списка 2000 года, в котором под запретом были профессии (горнорабочий, резчик труб и т.д.). Обновленный документ запретит только определенные виды работ:

работы, выполняемые независимо от вида деятельности;

с риском воздействия химических, производственных физических и биологических факторов;

которые могут нанести вред нравственности несовершеннолетних.

Сотрудников моложе 18 лет будет запрещено привлекать на вредные и опасные работы, а также на производства, которые не прошли спецоценку. Об этом пишет «Коммерсант».

Также подросткам запретят работы, которые требуют индивидуальной защиты органов дыхания, в помещениях с риском обвалов, недостатком кислорода. Им нельзя трудиться в шумных цехах и вести геолого-разведочные работы.

«Для отраслей с современной автоматикой и безопасной технологией это откроет путь к привлечению молодых специалистов, избавит от кадрового дефицита и даст шанс быстрее интегрировать выпускников в производство», — сказал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

С 2022 года действует программа «Профессионалитет», которая позволяет части выпускников, которые на момент окончания обучения еще достигли 18 лет, сразу устроиться на работу в промышленные компании, но не на химические и опасные производства.