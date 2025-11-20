Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
Ипотека

🏢 Семейную ипотеку могут распространить на весь вторичный рынок жилья

Сейчас механизм действует в 901 населенном пункте, его предлагают распространить на всю Россию.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предлагает распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья.

Обращение она направила главе Минфина Антону Силуанову.

Депутат напомнила, что сейчас можно оформить семейную ипотеку на вторичку в 901 населенном пункте РФ. Это могут сделать семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства.

«Комитет просит вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть вопрос о распространении "семейной ипотеки" на весь вторичный рынок жилья в стране», — написала Останина.

В комитете ГД считают институт семейной ипотеки актуальным и действенным механизмом улучшения жилищных условий российских семей с детьми, добавила депутат.

Ранее с аналогичным предложением обратились в Правительство депутаты от ЛДПР.

Автор

RG-Soft

