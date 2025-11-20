📆 Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня

В последнюю неделю 2025 года сотрудники будут работать только два дня — в понедельник и вторник.

Из-за переноса выходного дня с воскресенья (5 января 2026 года) на среду 31 декабря 2025 года в последнюю неделю 2025 года будет только два рабочих дня. Это понедельник и вторник — 29 и 30 декабря. Это следует из производственного календаря.

Производственный календарь на декабрь 2025 года.

«Работодателям также следует помнить, что закон прямо говорит о том, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад», — сказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Петр Петкилев.

Также он добавил, что регионы имеют право вводить еще больше праздничных дней с учетом религиозных праздников или других значимых дат. Например, каждый год в Калмыкии в праздник Зул отмечают в отдельный день декабря.

