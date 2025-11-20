Рассчитайте налоговую нагрузку на УСН и на АУСН в 2026 году — «Клерк» запустил специальный калькулятор
У «Клерка» появился калькулятор, который поможет бизнесу рассчитать налоговую нагрузку, которая будет у него в 2026 году на УСН и на АУСН.
Инструмент в первую очередь поможет тем, чьи доходы превышают 20 млн рублей в год, но не больше 60 млн (это лимит для применения АУСН). Но вы можете также просчитать и налоговую нагрузку при доходе менее 20 млн рублей.
Как пользоваться калькулятором:
Введите ваш годовой доход в рублях.
Укажите расходы (если есть) — они будут учитываться для режимов «Доходы минус расходы», но не включайте в них сумму фиксированных взносов ИП.
Выберите форму бизнеса — ИП с работниками или без или ООО.
Если выбрали ставку НДС 22%, то укажите расходы, которые могут приняты к вычету.
Калькулятор автоматически рассчитает налоговую нагрузку для всех режимов и покажет самый выгодный вариант.
Важно, что для ИП с работниками калькулятор учитывает только фиксированные взносы. Однако взносы на работников тоже могут уменьшать налог (при объекте налогообложения «Доходы» в пределах 50%). А для ООО или для ИП на УСН «Доходы минус расходы» они уменьшают налогооблагаемую базу.
