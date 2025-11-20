Органы власти будут получать больше данных, составляющих налоговую тайну
Минпромторг предлагает разрешить налоговикам передавать в министерства и ведомства полученные от налогоплательщиков сведения об отпускных ценах на товары.
Законопроект опубликован на портале проектов НПА.
Для мониторинга цен на всех этапах движения товаров, чтобы оперативно выявлять скачки цен и принимать меры реагирования, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти нужен доступ к ряду данных хозяйствующих субъектов, составляющих налоговую тайну, пояснил Минпромторг.
Речь идет о доступе министерств и ведомств, которые обязаны применять регулирующие меры в ответ на повышение цен, к данным о ценах на товары продовольственной корзины. Также нужен доступ к отдельным финансовым показателям участников оборота этих товаров.
Сейчас, согласно п. 1 ст. 102 НК, налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом и другими органами сведения о налогоплательщике, кроме сведений, указанных в подп. 1-16 п. 1 ст. 102 НК.
Налоговая тайна не подлежит разглашению такими органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ (п. 2 ст. 102 НК).
Законопроект предлагает дополнить ст. 102 положением, по которому запрет на разглашение сведений налоговой тайны и требования к специальному режиму их хранения и доступа, ответственности за утрату документов или за разглашение сведений распространяются на сведения, которые налоговый орган передает уполномоченным Правительством РФ федеральным органам исполнительной власти в соответствии с законом о регулировании торговли от 28.12.2009 № 381-ФЗ.
