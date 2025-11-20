💲 Зарплаты в туристической сфере Краснодарского края выросли почти на 9 тысяч рублей за 2025 год
В Краснодарском крае работодатели готовы платить сотрудникам в сфере туризма и гостеприимства на 8,8 тыс. рублей больше, чем в январе 2025 года. Медианная зарплата в отрасли достигла 67,1 тыс. рублей.
В Южном федеральном округе открыто 46,2 тыс. вакансий в отелях и ресторанах.
Лидером по спросу на специалистов HoReCa стал Краснодарский край, где работодатели ищут 28,4 тыс. сотрудников. Их вакансии составили 61% от предложений по ЮФО.
Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование hh.ru.
Кубань предлагает также и самые высокие заплаты — 60,7 тыс. рублей. Для сравнения в Ростовской области работодатели готовы платить 58,3 тыс., а в Адыгее — 48 тыс.
У сотрудников в сегменте HoReCa востребованы навыки работы к команде (7%), ответственность (3%), грамотная речь (3%), контроль качества (2%), организаторские способности (2%).
