Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении: инструкция 2025 от УФНС Москвы
УФНС по Москве рассказало, как воспользоваться льготой, которую не включили в налоговое уведомление.
Налоговики рекомендуют действовать по инструкции:
Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении
Нужно смотреть в графы «Размер налоговых льгот» и «Налоговый вычет».
Если льгота предоставлена в полном объеме и сумма налога за указанный объект равна нулю, то объект в налоговом уведомлении инспекция не указывает вообще.
Шаг 2. Уточнить, есть ли право на льготы
Нужно уточнить, есть ли у налогоплательщика право на льготы по объектам в налоговом уведомлении.
Вид налога
Кто имеет право на льготы
Транспортный налог
Освобождение от уплаты налога на территории г. Москвы предусмотрено Законом города от 09.07.2008 № 33 «О транспортном налоге» в отношении одного ТС для определенных категорий налогоплательщиков, на которых зарегистрирован транспорт. В том числе:
Земельный налог
Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 кв. м (6 соток) одного земельного участка. Льготой могут воспользоваться:
Дополнительные льготы для отдельных категорий граждан в отношении земельных участков, расположенных на территории г. Москвы, установлены Законом города от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге».
Налог на имущество физлиц
Льготы для 21 категории налогоплательщиков (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды и ветераны боевых действий, военнослужащие, участники СВО и члены их семей, владельцы хозстроений до 50 кв. м и т. д.) предусмотрены ст. 407 НК. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности.
Льгота освобождает от уплаты налога в отношении одного объекта каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога:
В соответствии с п. 1 ст. 407 НК налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов:
Дополнительные льготы по налогу для отдельных категорий граждан в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Москвы, установлены Законом города от 19.11.2014 № 51 «О налоге на имущество физлиц»
Шаг 3. Подать заявление
Если есть право на налоговую льготу, но она не учтена в налоговом уведомлении, можно подать заявление о ее предоставлении по форме, утвержденной приказом ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.
Также нужно приложить документы, подтверждающие право на льготу.
Подать заявление можно через ЛК налогоплательщика, по почте или лично в налоговую, уполномоченный МФЦ.
Начать дискуссию