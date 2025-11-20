Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении: инструкция 2025 от УФНС Москвы

Налоговая рекомендует посмотреть, учтена ли льгота за 2024 год, проверить свое право на нее и подать заявление.

УФНС по Москве рассказало, как воспользоваться льготой, которую не включили в налоговое уведомление.

Налоговики рекомендуют действовать по инструкции:

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении

Нужно смотреть в графы «Размер налоговых льгот» и «Налоговый вычет».

Если льгота предоставлена в полном объеме и сумма налога за указанный объект равна нулю, то объект в налоговом уведомлении инспекция не указывает вообще.

Шаг 2. Уточнить, есть ли право на льготы

Нужно уточнить, есть ли у налогоплательщика право на льготы по объектам в налоговом уведомлении.

Вид налога Кто имеет право на льготы Транспортный налог Освобождение от уплаты налога на территории г. Москвы предусмотрено Законом города от 09.07.2008 № 33 «О транспортном налоге» в отношении одного ТС для определенных категорий налогоплательщиков, на которых зарегистрирован транспорт. В том числе: инвалиды I, II групп;

инвалиды и ветераны боевых действий;

один из родителей/усыновителей в многодетной семье;

один из родителей/законных представителей ребенка-инвалида и т. п. Земельный налог Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 кв. м (6 соток) одного земельного участка. Льготой могут воспользоваться: пенсионеры;

предпенсионеры;

инвалиды I и II групп;

инвалиды с детства;

ветераны ВОВ и БД;

многодетные;

другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК. Дополнительные льготы для отдельных категорий граждан в отношении земельных участков, расположенных на территории г. Москвы, установлены Законом города от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге». Налог на имущество физлиц Льготы для 21 категории налогоплательщиков (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды и ветераны боевых действий, военнослужащие, участники СВО и члены их семей, владельцы хозстроений до 50 кв. м и т. д.) предусмотрены ст. 407 НК. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота освобождает от уплаты налога в отношении одного объекта каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога: квартира или комната;

жилой дом;

помещение или сооружение;

хозяйственное строение;

гараж или машино-место. В соответствии с п. 1 ст. 407 НК налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов: включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК (торгово-офисная, коммерческая недвижимость);

предусмотренных абз. 2 п. 10 статьи 378.2 НК;

кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей. Дополнительные льготы по налогу для отдельных категорий граждан в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Москвы, установлены Законом города от 19.11.2014 № 51 «О налоге на имущество физлиц»

Шаг 3. Подать заявление

Если есть право на налоговую льготу, но она не учтена в налоговом уведомлении, можно подать заявление о ее предоставлении по форме, утвержденной приказом ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.

Также нужно приложить документы, подтверждающие право на льготу.

Подать заявление можно через ЛК налогоплательщика, по почте или лично в налоговую, уполномоченный МФЦ.