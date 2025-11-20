Госдума приняла закон о бюджете на 2026-2028 годы

20 ноября 2025 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы.

На улучшение демографии направят свыше 10 трлн рублей. Эти деньги пойдут на выплату единого пособия, продолжение индексации программы материнского капитала, а также на использование остатков, на ежегодную семейную выплату-возмещение части уплаченного НДФЛ.

В 2026 году прожиточный минимум будет 18 939 рублей, в 2027 году — 19 697, в 2028 — 20 485. МРОТ вырастет до 27 093 рублей в 2026 году. Доходы бюджета составят 40,3 трлн рублей, расходы — 44 трлн, дефицит — 3,8 трлн.

Дополнительные средства направят на капремонт школ, социальные стипендии, в военные учебные центры, на строительство и ремонт дорог, развитие села и аграрного бизнеса, а также на льготные лекарства.