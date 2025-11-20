Страховую пенсию проиндексируют на 7,6% с 1 января 2026 года — Госдума приняла закон о бюджете СФР

В 2026 году пенсии вырастут на 7,6%, выплаты будут индексировать дважды в год — 1 февраля и 1 апреля.

20 ноября 2025 года Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о бюджете Социального фонда на 2026-2028 годы.

Согласно документу, с 1 января 2026 года страховую пенсию проиндексируют на 7,6%, с 1 февраля 2027 и 1 февраля 2028 года выплаты вырастут на 4%, а с 1 апреля 2027 — на 3,4%, с 1 апреля 2028 года — на 3,8%.

В 2026 году на выплату страховой пенсии направят 11 914 млрд рублей, в 2027 году — 12 969 млрд, в 2028 — 13 466 млрд.

Доходы бюджета Социального фонда в 2026 году запланированы в размере 19 трлн 86,2 млрд рублей, в 2027 году — 19 трлн 976,6 млрд, в 2028 году — 21 трлн 178,2 млрд.

На материнский капитал в 2026 году СФР потратит 565,96 млрд рублей, в 2027 году — 606,38 млрд, в 2028 году — 652,29 млрд.

В 2026 году размер маткапитала будет 974,189 тыс. рублей, в 2027 году — 1,013 млн, а в 2028 году — 1,053 млн.