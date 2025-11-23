ЦОК ОК МП 20.11 Мобильная
Налог на имущество физических лиц

С каких объектов ИП на ЕСХН не платит налог на имущество: перечень 2025

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы (УСН, ПСН, ЕСХН), освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении объектов недвижимости, используемых в предпринимательской деятельности.

Налоговики уточнили, что ИП, которые уплачивают единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), не обязаны платить налог на имущество в отношении объектов, эксплуатируемых:

  • при производстве сельскохозяйственной продукции;

  • первичной и последующей (промышленной) переработке такой продукции;

  • реализации указанной продукции;

  • оказании услуг сельхозтоваропроизводителями.

Для оформления налоговой льготы необходимо подать заявление в ИФНС с приложением подтверждающих документов в отношении данных объектов недвижимости.

Управление рекомендует воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц для подачи заявления на льготу: раздел «Жизненные ситуации» → «Подать заявление на льготу по имущественным налогам».

Также заявление можно подать через портал Госуслуги или лично в любом налоговом органе или МФЦ.

Льгота применяется с налогового периода, в котором у ИП возникло на нее право.

