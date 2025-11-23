С каких объектов ИП на ЕСХН не платит налог на имущество: перечень 2025
Налоговики уточнили, что ИП, которые уплачивают единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), не обязаны платить налог на имущество в отношении объектов, эксплуатируемых:
при производстве сельскохозяйственной продукции;
первичной и последующей (промышленной) переработке такой продукции;
реализации указанной продукции;
оказании услуг сельхозтоваропроизводителями.
Для оформления налоговой льготы необходимо подать заявление в ИФНС с приложением подтверждающих документов в отношении данных объектов недвижимости.
Управление рекомендует воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц для подачи заявления на льготу: раздел «Жизненные ситуации» → «Подать заявление на льготу по имущественным налогам».
Также заявление можно подать через портал Госуслуги или лично в любом налоговом органе или МФЦ.
Льгота применяется с налогового периода, в котором у ИП возникло на нее право.
