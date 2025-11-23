Налоговики: арест имущества не имеет негативных последствий для ведения бизнеса

Если налогоплательщик уклоняется от выполнения налоговых обязательств, ФНС может применить к должнику обеспечительные меры, включая арест имущества по ст. 77 НК РФ.

Обеспечительные меры – это временные ограничения с целью сохранения имущества либо денежных средств налогоплательщика, за счет которых может быть погашена налоговая задолженность.

«Применение таких мер позволяет налогоплательщику сохранить бизнес, продолжить ведение деятельности и погасить имеющуюся задолженность. Принятие налоговым органом обеспечительных мер не ограничивает право пользования плательщика принадлежащим ему имуществом и не имеет негативных последствий для хозяйственной деятельности компании», — сказано на сайте ФНС.

Арест имущества возможен не ранее принятия решения о взыскании задолженности в соответствии со ст. 46 НК. И только с санкции прокурора.

По заявлению плательщика ИФНС может заменить арест на — банковскую гарантию, залог имущества налогоплательщика-организации и поручительство третьего лица.

В случае неуплаты в течение одного месяца налоговой задолженности, указанной в решении о взыскании, имущество, в отношении которого применены обеспечительные меры, признается находящимся в залоге у налогового органа.

При исполнении обязанности по уплате налоговый орган отменяет принятые обеспечительные меры не позднее дня, следующим за днем поступления денежных средств.