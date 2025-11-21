Для назначения соцпомощи предлагают учитывать ипотеку

Сейчас при расчете среднедушевого дохода ипотечные платежи не учитывают, а они съедают значительную часть семейного бюджета.

При назначении соцпомощи предлагается учитывать расходы семей на ипотеку. Такой законопроект депутаты от ЛДПР направили на заключение кабмина.

«Платежи по ипотеке съедают значительную часть семейного бюджета, особенно если речь идет о молодых парах с детьми. Однако при расчете среднедушевого дохода эти обязательства попросту "не замечаются"», — заявил один из авторов инициативы депутат Леонид Слуцкий.

Получается, что миллионы людей, живущих на грани прожиточного минимума, формально выходят за рамки критериев и лишаются помощи, пояснил он.

Это несправедливо и бьет по тем, кого государство должно поддерживать в первую очередь, добавил Слуцкий.

Принятие закона позволит более полно учитывать реальные финансовые обязательства россиян по приобретению жилья и снизит административные барьеры при определении их права на социальную поддержку.