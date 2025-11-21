ФНС: как указать в чеке предмет расчета и НДС при продаже физлицу цифровой валюты

Налоговики пояснили, как в кассовом чеке указать предмет расчета и НДС при продаже физлицу цифровой валюты.

Юрлицо продало физлицу юрлица цифровую валюту USDT – 12,3527 USDT. ККТ продавца позволяет указать в чеке только три знака после запятой, но такое округление влечет неточность (более 1 копейки) в стоимости. Какое количество товара должен указать в чеке продавец, и должен ли продавец на ОСНО отражать НДС в чеке, спросил налогоплательщик.

В письме от 13.11.2025 № ЗГ-2-20/17306@ ФНС указала, что реквизит «количество предмета расчета» (тег 1023) – обязательный и содержит информацию о количестве единиц товаров, работ или услуг, которые участвуют в расчете.

Согласно приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, реквизит «количество предмета расчета» (тег 1023) передается в виде числа с плавающей точкой. Общая допустимая длина реквизита «количество предмета расчета» (тег 1023) не может превышать 8 цифр. А количество цифр дробной части не ограничена в рамках общей длины данного реквизита.

Также, согласно требованиям ст. 4.7 закона о ККТ, кассовые чеки и бланки строгой отчетности оформляют с указанием ставки НДС (кроме расчетов пользователями, не являющимися плательщиками НДС либо освобожденными от его уплаты, а также расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие обложению НДС).

НДС в чеке должен соответствовать фактической применяемой ставке НДС по каждому предмету расчета, добавила ФНС.

