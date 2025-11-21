😮 СФР просит уточнить ЕФС-1, если среднесписочная численность нулевая, а списочная нет: что делать

Исполнителя на договоре ГПХ не включают в среднесписочную численность (ССЧ), но Соцфонд рассылает письма с предложением исправить отчеты. Достаточно отправить пояснение.

В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» просят совета в ситуации: пришло требование от СФР о том, что в ЕФС-1 указана среднесписочная численность как 0, а списочная – 1. В компании работает один человек по договору ГПХ, с него платят взносы на травматизм.

Входит ли исполнитель на ГПХ в ССЧ, спрашивает бухгалтер. Таких организаций у нее несколько, но требование пришло только по одной.

«ССЧ – 0, нужно просто представить пояснения», — ответили коллеги.

Но у компании отчет не приняли, поэтому бухгалтер не стала спорить, а указала ССЧ – 1.

Оказалось, что такие требования пришли многим. Причем по уже принятым отчетам.

«Похожая ситуация: то проходит, то нет. За 1 квартал и полугодие был ноль, за 9 месяцев пришлось уточнить на 1. Спрашивала ранее у фонда – не проходит у них проверка с 0,125 чел. Поэтому указываю 1», — поделились в чате.

У других отчет приняли с нулем, а потом прислали письмо с предложением внести исправление. Соцфонду представили пояснения, что сделали правильно – и на этом все закончилось.

Такую же ситуацию описали еще несколько коллег. Все отправили пояснения, а отчет не исправляли.