Силуанов пообещал взяться за селлеров на маркетплейсах, которые не соблюдают налоговое законодательство

В 2026 году Минфин будет внимательнее следить за соблюдением контрольно-кассовой дисциплины для обеления экономики.

Не все компании на маркетплейсах в полном объеме соблюдают налоговое законодательство. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали, будем их реализовывать», — сказал Силуанов.

Он добавил, что соблюдение контрольно-кассовой дисциплины — чтобы все покупки проходили через контроль и учет со стороны налоговиков — это тоже важная тема обеления экономики.

Это большая задача, которую будут реализовывать в рамках «большого Минфина» в следующем году. И роль налоговой службы здесь первоочередная и главная, уточнил министр финансов.