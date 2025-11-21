Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Маркетплейсы

Силуанов пообещал взяться за селлеров на маркетплейсах, которые не соблюдают налоговое законодательство

В 2026 году Минфин будет внимательнее следить за соблюдением контрольно-кассовой дисциплины для обеления экономики.

Не все компании на маркетплейсах в полном объеме соблюдают налоговое законодательство. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Работа тех розничных точек продаж, кстати говоря, и маркетплейсов, на которых, мы видим, еще есть компании, которые не в полном объеме соблюдают налоговое законодательство, и есть над чем поработать. Соответствующие меры мы с налоговой службой выработали, будем их реализовывать», — сказал Силуанов.

Он добавил, что соблюдение контрольно-кассовой дисциплины — чтобы все покупки проходили через контроль и учет со стороны налоговиков — это тоже важная тема обеления экономики.

Это большая задача, которую будут реализовывать в рамках «большого Минфина» в следующем году. И роль налоговой службы здесь первоочередная и главная, уточнил министр финансов.

Автор

Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025

Год 2025 насыщен новыми требованиями по обработке персональных данных. С 30 мая действуют новые штрафы за нарушение правил работы с ПДн. С 1 июля Роскомнадзор запустил автоматическую проверку сайтов на базе ИИ. С 1 сентября 2025 года ожидаются новые требования к Согласию об обработке данных. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу и как избежать штрафов. 

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025
1

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет