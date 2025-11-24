ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
Курьеров на электровелосипедах хотят обязать получать права категории «М»

Сейчас велосипеды с электрическим двигателем не относятся ни к средствам индивидуальной мобильности, ни к транспорту категории «М». Это хотят исправить и обязать курьеров получать водительские права.

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев рассказал о планах обязать курьеров получать водительские права, если они передвигаются на транспорте мощностью двигателя от 0,25 до 4 кВт. Под это определение подходят скутеры и электровелосипеды.

До июня 2026 года депутаты будут собирать мнения заинтересованных сторон, а после вынесут идею на федеральный уровень. Об этом пишут «Ведомости».

С января по сентябрь 2025 года произошло 1 885 ДТП с участием электровелосипедистов. В 38,6% случае участвовали курьеры.

Чтобы сократить риск подобных происшествий, депутаты хотят обязать сотрудников службы доставки получать водительские права, а сам их транспорт приравнять к категории «М».

Пока что электровелосипеды не относятся к средствам индивидуальной мобильности и не подпадают под категорию «М», поэтому в регулировании таких водителей есть пробел.

Евгения Игнатенко
