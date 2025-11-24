🎄 Больше трети россиян будут работать в новогодние праздники
36% россиян собираются работать на новогодних каникулах. Такие результаты показал опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка».
«16% опрошенных будут трудиться на своем основном месте работы, а 13% намерены совмещать работу с дополнительной занятостью. Еще 7% опрошенных будут исключительно подрабатывать. 36% респондентов поделились, что пока не определились со своими планами», — сказано в исследовании.
61% от тех, кто будет работать в новогодние праздники, предпочитают гибкий график. Сменный график по схеме 2/2, 3/3, сутки через трое будет у 33% россиян. Вахтовый метод работы предпочитают 6% участников опроса.
11% собираются подрабатывать администраторами, 9% — сборщиками заказов в магазинах и на складах, 8% — водителями. Еще 7% хотят подработать охранником, 6% — курьером, 5% — аниматорами, 4% — строителем или разнорабочим.
Подработать продавцом и кассиром планируют 3% респондентов, а фотографом и ведущим мероприятий – по 2%. Грузчиком будет работать 1% опрошенных.
В исследовании приняли участие 3,2 тысячи человек из всех регионов России.
Про бухгалтеров ничего не написали .... И документы по реализации сформировать надо и банковские выписки за 30-31.12 разнести, заинтересованным сторонам их разослать, чеки пробить с безналичных платежей, акты накладные от поставщиков подрядчиков за декабрь принять, да и всякие отчеты надо начать готовить... Не лежать же полмесяца на печи ...
\\\\\\.....Больше трети россиян.......//////
Или иными словами, а равно и как обратная сторона медали, то это и есть та самая треть, что своим трудом и созидает реальную добавочную стоимость, где условно остальные 2/3 персонажи бюджетного финансирования и сидящих на шее этой 1/3 как ничего не производящие, что можно реализовать/продать за те же деньги кому то третьему.🤔