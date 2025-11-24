🎄 Больше трети россиян будут работать в новогодние праздники

На новогодних каникулах 2025/2026 люди будут работать на основном месте и подрабатывать.

36% россиян собираются работать на новогодних каникулах. Такие результаты показал опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

«16% опрошенных будут трудиться на своем основном месте работы, а 13% намерены совмещать работу с дополнительной занятостью. Еще 7% опрошенных будут исключительно подрабатывать. 36% респондентов поделились, что пока не определились со своими планами», — сказано в исследовании.

61% от тех, кто будет работать в новогодние праздники, предпочитают гибкий график. Сменный график по схеме 2/2, 3/3, сутки через трое будет у 33% россиян. Вахтовый метод работы предпочитают 6% участников опроса.

11% собираются подрабатывать администраторами, 9% — сборщиками заказов в магазинах и на складах, 8% — водителями. Еще 7% хотят подработать охранником, 6% — курьером, 5% — аниматорами, 4% — строителем или разнорабочим.

Подработать продавцом и кассиром планируют 3% респондентов, а фотографом и ведущим мероприятий – по 2%. Грузчиком будет работать 1% опрошенных.

В исследовании приняли участие 3,2 тысячи человек из всех регионов России.