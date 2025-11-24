🍫 Конфеты могут разделить на шоколадные и не шоколад

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает ввести обязательную маркировку для шоколадных конфет с содержанием какао-продуктов менее 25%.

Обращение он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю Росстандарта Антону Шалаеву.

«Прошу вас рассмотреть возможность введения обязательной четкой маркировки для шоколадных конфет, которые не соответствуют традиционным стандартам (содержание какао-продуктов менее 25%), но позиционируются как "шоколадосодержащие" или аналогичным образом», — говорится в обращении.

Чернышов предлагает использовать понятную для потребителя формулировку – например, «не является шоколадом», выделенную на упаковке.

Также он предложил рекомендовать торговым сетям раздельно размещать на полках шоколадные изделия и продукты с кондитерской глазурью или другими заменителями.

Парламентарий уточнил, что сейчас предлагается ввести новый ГОСТ на кондитерские изделия: шоколадными будут признавать изделия, содержащие не менее 9% общего сухого остатка какао-продуктов, включая не менее 4,5% какао-масла.

«Фактически, это уравнивает в правах качественные шоколадные изделия, произведенные по традиционным рецептурам (не менее 25% сухого остатка какао-продуктов), и их дешевые аналоги, в которых какао-масло зачастую заменяется растительными жирами, в том числе пальмовым маслом», — считает Чернышов.

Он уверен, что отсутствие отдельной и четкой маркировки для конфет, изготовленных по сниженным требованиям, нарушает право потребителей на достоверную информацию о товаре и создает неравные условия для производителей, дискриминируя тех, кто выпускает качественную продукцию.