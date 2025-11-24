ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
Судебная практика по налоговым спорам

Уже сегодня проведем интерактивный разбор судебного дела по конкретной налоговой проверке!

На мастер-классе эксперт проведет живой разбор реального дела из практики. Проанализируем позиции налогового органа, налогоплательщика и суда, обсудим аргументы, ошибки и стратегии защиты.

24 ноября в 15:00 мск состоится мастер-класс «Интерактивный разбор судебного дела по конкретной налоговой проверке». Он пройдет в рамках курса профессиональной переподготовки «Налоговый консультант», но вы можете записаться на мастер-класс отдельно, послушать эксперта и получить сертификат.

Проводится мастер-класс с преподавателем курса и одним из ведущих налоговых консультантов страны. В рамках мастер-класса будет проведен живой разбор реального дела из практики.

Что будет разобрано:

  1. Хронология проверки: от предпроверочного анализа до решения суда.

  2. Ключевые эпизоды: выемка документов, допросы, акт проверки.

  3. Позиция ФНС: какие нормы НК РФ использовались, как доказывалась необоснованная выгода.

  4. Позиция налогоплательщика: какие доказательства представил, как строил защиту.

  5. Судебная логика: почему суд встал на ту или иную сторону, какие прецеденты повлияли на решение.

Что получат слушатели:

  • Понимание реальных механизмов доказывания в налоговых спорах.

  • Навык анализа судебных актов по налоговым делам.

Спикер — Оксана Попова, директор Департамента по налоговому сопровождению бизнеса ООО «Легикон-Право», старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант.

Ждем вас на мастер-классе сегодня в 15:00 мск!

