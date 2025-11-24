Уже сегодня проведем интерактивный разбор судебного дела по конкретной налоговой проверке!
24 ноября в 15:00 мск состоится мастер-класс «Интерактивный разбор судебного дела по конкретной налоговой проверке». Он пройдет в рамках курса профессиональной переподготовки «Налоговый консультант», но вы можете записаться на мастер-класс отдельно, послушать эксперта и получить сертификат.
Проводится мастер-класс с преподавателем курса и одним из ведущих налоговых консультантов страны. В рамках мастер-класса будет проведен живой разбор реального дела из практики.
Что будет разобрано:
Хронология проверки: от предпроверочного анализа до решения суда.
Ключевые эпизоды: выемка документов, допросы, акт проверки.
Позиция ФНС: какие нормы НК РФ использовались, как доказывалась необоснованная выгода.
Позиция налогоплательщика: какие доказательства представил, как строил защиту.
Судебная логика: почему суд встал на ту или иную сторону, какие прецеденты повлияли на решение.
Что получат слушатели:
Понимание реальных механизмов доказывания в налоговых спорах.
Навык анализа судебных актов по налоговым делам.
Спикер — Оксана Попова, директор Департамента по налоговому сопровождению бизнеса ООО «Легикон-Право», старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант.
Ждем вас на мастер-классе сегодня в 15:00 мск!
Начать дискуссию