Изменились правила выплаты 13-й зарплаты

13-я зарплата – это годовая премия, решение о выплате которой принимает работодатель. Ее размер, условия получения и срок выплаты нужно прописать в локальных актах (ЛНА) работодателя.

О новых правилах установления 13-й зарплаты сотрудникам напомнил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«С 1 сентября 2025 года ст. 135 ТК дополнили третьей частью, которая требует, что документы, устанавливающие премирование (трудовые и коллективные договоры, положения), должны четко описывать вид премии, размер, условия получения и срок выплаты», — пояснил Хаминский.

13-я зарплата – это необязательная выплата, решение о которой принимает работодатель. Ее условия устанавливаются внутренними документами компании (коллективным договором, положением о премировании и т. д.).

«Размер такой премии может быть как фиксированным, так и зависеть от результатов работы или среднего заработка сотрудника. Расчетные формулы также определяются работодателем», — добавил юрист.

Обычно работодатели выплачивают такую премию в конце года или в начале следующего. 13-я зарплата облагается налогами и страховыми взносами, как и обычная.

В некоторых случаях 13-ю зарплату нужно платить даже уволившемуся сотруднику: например, если он уволился до момента выплаты премии, но выполнены все условия для ее получения, отсутствуют взыскания, достигнуты все показатели, сообщил Хаминский.

