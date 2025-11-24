Как совмещать патент и УСН в 2026 году: раздельный учет и легальная оптимизация налогов

Узнайте, как работать с изменениями в патентной системе и УСН, избежать ошибок и штрафов, использовать легальные методы снижения налоговой нагрузки в новых условиях.

2026 год принесет важные изменения для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН) и упрощенку (УСН). Главные новшества — резкое снижение лимитов дохода с 60 до 10 млн рублей, исключение ряда видов деятельности из ПСН и ужесточение требований к совмещению режимов. Эти нововведения могут повлечь переход на НДС и повышение налоговой нагрузки, поэтому важно заранее подготовиться и пересмотреть учет.

Вы узнаете:

1. Главные изменения в ПСН и УСН с 2026 года:

новый лимит доходов – 10 млн рублей (без переходного периода);

виды деятельности, по которым применять ПСН с 2026 года запретят (охранные услуги и др.);

повышение ставки НДС с 20% до 22% и снижение лимита для обязательного НДС по УСН.

2. Совмещение УСН и патента: плюсы и риски:

в каких случаях выгодно совмещать режимы, а когда лучше отказаться;

особенности распределения доходов и расходов и раздельный учет;

частые ошибки, связанные с утратой права на ПСН, и их последствия.

3. Раздельный учет при совмещении УСН и патента:

какие документы и регистры нужны для корректного учета;

как делить общие расходы по аренде, зарплате, рекламе;

минимизация рисков налоговых проверок.

4. Проверки ФНС и спорные ситуации:

на что обратят внимание инспекторы;

как подготовиться к проверкам и оспаривать решения.

5. Оптимизация налогов при совмещении режимов:

законные способы снижения налоговой нагрузки в новых реалиях;

альтернативные режимы — НПД, АУСН, переход на ОСНО;

чего лучше избегать в 2026 году – схемы с высоким риском блокировки счетов и проблем с ФНС.

Спикер — Ольга Подрезова, частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ.

