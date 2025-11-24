ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
Налоговые изменения 2026

Как совмещать патент и УСН в 2026 году: раздельный учет и легальная оптимизация налогов

Узнайте, как работать с изменениями в патентной системе и УСН, избежать ошибок и штрафов, использовать легальные методы снижения налоговой нагрузки в новых условиях.

2026 год принесет важные изменения для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН) и упрощенку (УСН). Главные новшества — резкое снижение лимитов дохода с 60 до 10 млн рублей, исключение ряда видов деятельности из ПСН и ужесточение требований к совмещению режимов. Эти нововведения могут повлечь переход на НДС и повышение налоговой нагрузки, поэтому важно заранее подготовиться и пересмотреть учет.

Разберитесь, как работать на УСН и ПСН в 2026 году, приходите на бесплатный вебинар «Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов». Он состоится уже завтра — 25 ноября в 11:00 мск!

Вы узнаете:

1. Главные изменения в ПСН и УСН с 2026 года:

  • новый лимит доходов – 10 млн рублей (без переходного периода);

  • виды деятельности, по которым применять ПСН с 2026 года запретят (охранные услуги и др.);

  • повышение ставки НДС с 20% до 22% и снижение лимита для обязательного НДС по УСН.

2. Совмещение УСН и патента: плюсы и риски:

  • в каких случаях выгодно совмещать режимы, а когда лучше отказаться;

  • особенности распределения доходов и расходов и раздельный учет;

  • частые ошибки, связанные с утратой права на ПСН, и их последствия.

3. Раздельный учет при совмещении УСН и патента:

  • какие документы и регистры нужны для корректного учета;

  • как делить общие расходы по аренде, зарплате, рекламе;

  • минимизация рисков налоговых проверок.

4. Проверки ФНС и спорные ситуации:

  • на что обратят внимание инспекторы;

  • как подготовиться к проверкам и оспаривать решения.

5. Оптимизация налогов при совмещении режимов:

  • законные способы снижения налоговой нагрузки в новых реалиях;

  • альтернативные режимы — НПД, АУСН, переход на ОСНО;

  • чего лучше избегать в 2026 году – схемы с высоким риском блокировки счетов и проблем с ФНС.

Спикер — Ольга Подрезова, частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ.

Ждем вас на вебинаре 25 ноября в 11:00 мск!

Автор

Консалтинг Онлайн
