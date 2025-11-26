С 1 января 2026 года в НК появится новая категория сомнительного долга

В Налоговом кодексе уточнят определение сомнительной задолженности. К ней отнесут штрафы и пени по договорам, если суд признал этот долг сомнительным.

Для признания задолженности сомнительной в НК появится новый критерий — решение суда. Такие изменения есть в законе с налоговыми изменениям 2026. Госдума уже приняла документ в окончательном чтении.

Согласно ст. 266 НК, сейчас сомнительный долг — это любая задолженность, которая возникла в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, если она не погашена в сроки по договору и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

К этому определению добавят следующее:

«Сомнительным долгом признается также задолженность перед налогоплательщиком по уплате штрафов, пеней и иных санкций, подтвержденная решением суда, принятым по договорам, по которым задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, признана сомнительной», — сказано в тексте закона.

Это значит, что долги по штрафам тоже можно будет признать сомнительным, если их начислили по договору, по которому сам долг уже признан сомнительным.

Чтобы узнать больше об изменениях в налоговой системе, которые произойдут с 2026 года, приходите на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026! Мероприятие пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве: NOVOTEL, Москва-Сити, Пресненская набережная, 2.

В 2025 году партнерами нашей конференции стали:

Информационный партнер IX Всероссийской бухгалтерской конференции — Ассоциация РОСЭУ.