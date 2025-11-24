Минфин: как учитывать для налога на прибыль компенсации на перенос объектов основных средств

Компенсации, полученные после 1 января 2022 года, учитываются как внереализационные доходы.

Минфин разъяснил, как учитывать для налога на прибыль компенсации собственникам в связи с переносом, переустройством объектов ОС.

В письме от 23.09.2025 № 03-03-08/91987 ведомство напомнило, что доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) относятся к внереализационным доходам (п. 8 ст. 250 НК).

Такие доходы включают в налоговую базу в момент их поступления на расчетный счет, в кассу (подп. 2 п. 4 ст. 271 НК).

То есть датой получения доходов в виде компенсации будет дата ее зачисления на расчетный счет.

Деньги, полученные из бюджета на финансирование работ по переносу, переустройству объектов основных средств в связи с созданием или реконструкцией иного объекта капстроительства, признаются в порядке, предусмотренном абз. 8 п. 4.1 ст. 271 НК для учета субсидий.

Эта норма распространяется на правоотношения, которые возникли начиная с 1 января 2022 года, напомнил Минфин.

Таким образом, компенсации, полученные после 1 января 2022 года на описанные цели, учитывают как внереализационные доходы согласно п. 4.1 ст. 271 НК.

Научим рассчитывать и уплачивать налог на прибыль на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность и работать с ЭДО. Освоите управленку и финанализ, сможете легко проходить проверки и претендовать на должность главбуха.

Цена курса со скидкой 70 %: 9 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 6 мест по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.