⚡️ Итоги дня: в Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать курьерами, пациенты в Москве будут получать браслеты с QR-кодом, мошенники создают фейковые магазины с икрой

Стоимость банковских карт, используемых дропперами для незаконных переводов, за год выросла в 2,5-10 раз. В среднем «чистые» карты с прозрачными историями стоят около 120 тыс. рублей, а самые «прогретые» легальными операциями — до 500 тыс.

Ozon ведет переговоры с 17 банками для подключения к своей программе лояльности. Любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату своей картой.

Утром 24 ноября 2025 года жителям Подмосковья было проблематично уехать в Москву. Из-за ледяного дождя электропоезда задерживаются, поэтому многие опоздали на работу.

За ночь в Москве выпало 17% осадков от месячной нормы, показатель достиг 9 мм.

В Санкт-Петербурге ввели «желтый» уровень погодной опасности. Причина — снегопад, обледенение, гололед.

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые ограничения в отношении мигрантов — с 22 ноября 2025 года работающие по патенту иностранцы больше не могут работать в службах доставки.

«Яндекс» запустил роботизированную доставку в Санкт-Петербурге, роботы доставляют заказы из «Лавки» в Приморском районе.

Систему цифрового контроля лечения пациентов с помощью QR-кодов внедрили во всех стационарах Москвы. При поступлении в больницу пациент получает специальный браслет с кодом. Медработник сканирует его при выполнении процедуры, после чего время и факт выполнения манипуляции автоматически фиксируется в ЕМИАС.

По итогам девяти месяцев продажи электроники и бытовой техники в России сократились на 9% год к году в денежном выражении, в натуральном рынок вырос на 1,7%.

Toyota подала почти 90 заявок на регистрацию товарных знаков в России с 2022 года. Компания прекратила производство в России в 2022 году.

Компания «МотоЗавод Русь» представила обновленную версию электрического мотоцикла «Арктур». Ожидается, что его выпустят к началу мотосезона 2026 года, стоимость будет 1 млн рублей.

Минпромторг готовит эксперимент по созданию центра выявления кибератак на транспорт. Эксперимент будет длиться 9 месяцев, в нем примут участие беспилотные грузовики, электробусы, автомобили госслужащих и транспортные средства, перевозящие опасные грузы.

В преддверии Нового года мошенники начали создавать фейковые интернет-магазины, в которых якобы можно приобрести красную икру и морепродукты.

Депутаты предложили добавить в КоАП новую статью, устанавливающую ответственность за искажение образа объектов религиозного назначения. Он не направлен против свободы художественного творчества, научной деятельности или добросовестного использования изображений объектов религиозного назначения. Не подпадают под действие закона: изображения, созданные в научном, реставрационном, музейном или объективно-историческом контексте.