Егоров: хотелось бы создать систему с самыми низкими издержками для бизнеса. Но без расходов на бухгалтеров все равно не обойтись

Если бизнес будет видеть улучшения в стране и понимать, на что конкретно идут налоги, которые он платит, то ФНС не придется бегать за предпринимателями и просить их уплатить в бюджет.

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал о желании создать в России систему, которая имела бы самые низкие издержки для бизнеса на администрирование во всем мире.

Чтобы этого добиться, важно заручиться лояльностью налогоплательщиков — чтобы они видели, на что конкретно идут налоги, которые они платят. В таком случае не придется гоняться за бизнесом и пытаться убеждать россиян платить налоги. Тогда, по мнению Егорова, издержки резко понизятся.

Наоборот, если воспринимать налоги как форму дани и всячески избегать уплаты, то придется тратить большое количество ресурсов, чтобы восстановить справедливость.

«Мы последовательно инвестируем в то, чтобы люди более лояльно относились к уплате налогов. А дальше наша задача в том, чтобы сделать это было несложно», — сказал Даниил Егоров в интервью «Ведомостям».

В пример он привел ситуацию с самозанятыми, когда предприниматель может одной кнопкой выставить счет, подключить автоплатеж, снижая издержки на учет.

Также Егоров добавил, что не получится обнулись все расходы бизнеса на бухгалтера, покупку учетных систем и программ по работе с первичными документами. Однако нужно стремиться, чтобы система была максимально выгодной и эффективной.

