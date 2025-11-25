ФНС: при взаимозачете нужно ориентироваться на дату в отчете агента

Если отчет агента получают после окончания месяца, перерасчет налога пройдет за следующий месяц.

ФНС объяснила, как определять месяц, за который вносится взаимозачет.

Ситуация: ИП-принципал работает на АУСН, агент перечисляет выручку за вычетом комиссии и выставляет отчет агента, о котором ИП узнает лишь после 10 числа следующего месяца.

Как в этом случае вносить отчет агента и учитывать удержанную комиссию, если сведения по АУСН нужно подготовить до 7 числа, спрашивает налогоплательщик.

«При определении месяца, за который вносится взаимозачет, нужно ориентироваться на дату, указанную в отчете агента или ином документе, зафиксировавшем состояние расчетов», — ответили налоговики.

Например, если по отчету агента по сделкам за октябрь взаимозачеты произведены 31.10, то сведения о взаимозачете нужно внести за октябрь. Сделать это необходимо до установленного срока.

Если отчет получили позже, то правила внесения зачета те же, но расчет налога (перерасчет) за октябрь будет по сроку расчета за следующий налоговый период (ноябрь).