Совместный эксперимент ФНС и маркетплейсов: выявлены признаки дробления у 2000 партнеров
Федеральная налоговая служба выявляет признаки незаконного дробления бизнеса лишь у 2000 компаний и ИП, работающих на маркетплейсах, из примерно 700 тыс. юрлиц и предпринимателей. Глава ФНС России Даниил Егоров отметил, что низкая доля выявленных рисков не означает отсутствия проблемы. Вероятность нарушений совсем небольшая, в связи с этим объем анализа значительно возрастает, и это требует детальной проверки больших массивов данных.
Механизм взаимодействия ФНС и цифровых платформ по выявлению дробления был запущен в рамках совместного эксперимента.
Маркетплейсы передают в службу данные клиентов, а налоговая ранжирует риски, дополняя их собственной информацией.
Площадки обязаны уведомлять партнеров о потенциальных нарушениях и в течение пяти дней направлять сведения в ФНС.
Формальные правила такого обмена закреплены в постановлении правительства и в еще не вступившем в силу законе о платформенной экономике.
Контрольная функция платформ постепенно расширяется. В начале года данные о владельцах пунктов выдачи заказов позволили налоговому ведомству выявить многочисленные случаи неоформления трудовых отношений, что обеспечило бюджету около 1 млрд руб. Также площадки рассматривают возможность передачи в ФНС данных о доходах партнеров на АУСН. Соответствующий меморандум подписали Avito, Wildberries и Ozon.
Кроме того, цифровые платформы договорились подготовить для Минэкономразвития план по интеграции государственных информационных систем с инфраструктурой маркетплейсов, что должно повысить прозрачность работы и эффективность контроля.
