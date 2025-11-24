Совместный эксперимент ФНС и маркетплейсов: выявлены признаки дробления у 2000 партнеров

Обмен данными с площадками закрепляют в правилах и будущем законе о платформенной экономике, а сами платформы получают всё больше контрольных полномочий — от проверки трудовых отношений в ПВЗ до возможной передачи сведений о доходах на АУСН.

Федеральная налоговая служба выявляет признаки незаконного дробления бизнеса лишь у 2000 компаний и ИП, работающих на маркетплейсах, из примерно 700 тыс. юрлиц и предпринимателей. Глава ФНС России Даниил Егоров отметил, что низкая доля выявленных рисков не означает отсутствия проблемы. Вероятность нарушений совсем небольшая, в связи с этим объем анализа значительно возрастает, и это требует детальной проверки больших массивов данных.

Механизм взаимодействия ФНС и цифровых платформ по выявлению дробления был запущен в рамках совместного эксперимента.

Маркетплейсы передают в службу данные клиентов, а налоговая ранжирует риски, дополняя их собственной информацией.

Площадки обязаны уведомлять партнеров о потенциальных нарушениях и в течение пяти дней направлять сведения в ФНС.

Формальные правила такого обмена закреплены в постановлении правительства и в еще не вступившем в силу законе о платформенной экономике.

Контрольная функция платформ постепенно расширяется. В начале года данные о владельцах пунктов выдачи заказов позволили налоговому ведомству выявить многочисленные случаи неоформления трудовых отношений, что обеспечило бюджету около 1 млрд руб. Также площадки рассматривают возможность передачи в ФНС данных о доходах партнеров на АУСН. Соответствующий меморандум подписали Avito, Wildberries и Ozon.

Кроме того, цифровые платформы договорились подготовить для Минэкономразвития план по интеграции государственных информационных систем с инфраструктурой маркетплейсов, что должно повысить прозрачность работы и эффективность контроля.