Силуанов: поступления НДФЛ выросли на 13%, а налога на прибыль снизились на 6%

Минфин рассказал о проблемных точках федерального бюджета в 2025 году.

Минфин ведет постоянную работу над сбалансированностью бюджета и его проблемными точками.

Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Мы следим за бюджетной сбалансированностью, видим проблемные точки. В первую очередь мы видим, что снижается в текущем году в связи с охлаждением экономики поступление налога на прибыль»,— сообщил министр финансов.

По его словам, от этого страдают регионы с высокой бюджетной обеспеченностью.

«Для регионов со средней и более низкой обеспеченностью – у них более-менее все в порядке, потому что налог на доходы физических лиц растет примерно на 13%, а налог на прибыль — падает примерно на 6% по сравнению с уровнем прошлого года. Но поступление налога на доходы физических лиц существенно перекрывает снижение налога на прибыль», — уточнил Силуанов.

Бюджет соответствует целям сбалансированной политики и отвечает на те риски, с которыми российская экономика может столкнуться на предстоящий трехлетний период, заверил министр.