На «Клерке» онлайн за 5 минут: проверить, может ли ваш бизнес перейти на АУСН

Запустили чек-лист для тех, кто хочет перейти на АвтоУСН с 2026 года.

Быстро проверить, подходит ли компания под АУСН, можно с помощью чек-листа на «Клерке».

Ответьте на несколько простых вопросов и узнаете, подходит ли бизнес под требования ФНС.

Результат будет сразу — с подсказками, ссылками на законы и рекомендациями, что делать, если не проходите по условиям.

Укажите регион деятельности, выбранный банк, доход, число сотрудников, долю других юрлиц, а также ответьте на вопросы о деятельности бизнеса.

Проверить свой бизнес могут ИП, ООО, бухгалтеры, которые хотят автоматизировать налоги и упростить отчетность.