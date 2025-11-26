Шохин: развитию экспорта мешает чересчур крепкий рубль

Экспортные доходы снизились на 20% по сравнению с ожиданиями.

Развитие экспорта столкнулось с ограничениями из-за слишком укрепившегося курса рубля, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Чересчур крепкий рубль резко снижает возможности получения экспортных доходов, они снизились на 20% по сравнению с теми планами, которые в начале года были», — сообщил он.

Технологическое развитие не может быть эффективным без масштабных рынков, а российский рынок – достаточно узкий, поэтому нужны стимулы для экспорта.

Крепкий рубль «очень сильно» притормаживает такие стимулы, добавил Шохин.